FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für CTS Eventim nach Eckdaten für 2022 von 70 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Dank der starken Nachfrage nach Live-Veranstaltungen habe der Ticketverkäufer unerwartet stark abgeschnitten und damit dem insgesamt gedämpften Konsumklima getrotzt, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen gehe gestärkt aus der Krise hervor. Neben höheren Volumen dürften im Jahr 2023 positive Preiseffekte zu einer Verbesserung der Profitabilität beitragen. Als Ergebnistreiber sieht der Experte in den nächsten Jahren zudem die sukzessive Substitution von Papier-Tickets durch digitale Tickets./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2023 / 15:18 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2023 / 15:33 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.