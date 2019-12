MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für CTS Eventim anlässlich der auf 560 Millionen Euro bezifferten Forderungen für das Aus der deutschen Pkw-Maut auf "Sell" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Mautbetreiber CTS und Kapsch hätten gute Argumente für ihre Forderung an den Bund auf ihrer Seite, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dennoch sei ein Ausgang des Verfahrens schwer vorherzusagen.



Die Baader Bank hat jüngst das Einstufungssystem für Aktien geändert. Statt den Empfehlungen BUY, HOLD, SELL verwendet Baader nun für Aktien-Bewertungen die Kategorien BUY, ADD, REDUCE und SELL./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2019 / 17:07 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2019 / 17:07 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.