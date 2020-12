HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat CTS Eventim von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, das Kursziel aber von 38 auf 45 Euro angehoben. Erwartungsgemäß habe der Tickevermarkter und Event-Veranstalter in den ersten neun Monaten des Jahres deutliche Rückgänge beim Umsatz und Ergebnis verkraften müssen, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Blick nach vorne sei angesichts der Unsicherheiten über den weiteren Verlauf der Pandemie und deren Auswirkungen weiter unklar. Aufgrund der Hoffnung auf ein baldiges Ende der Pandemie mit deutlichen Nachholeffekten sei indes die Marktbewertung schon deutlich angestiegen./ajx/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2020 / 11:55 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2020 / 12:11 / MEZ





