FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Daimler auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Autobauer werde nun unter Beweis stellen müssen, dass die neue Struktur den Aufwand wert war, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Investoren hätten eine separate Börsennotiz der neuen Geschäftseinheiten sicher bevorzugt. Hierzu werde es jedoch bis auf weiteres wohl nicht kommen./bek/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2019 / 06:48 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.