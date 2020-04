NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das am meisten diskutierte Risiko bezüglich der Bilanzen der Autobauer sei nach der Liquidität deren hauseigene Finanzierungsgesellschaften, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu europäischen Herstellern. Bei Daimler kritisiert er den Verschuldungsgrad im Vergleich zu den Wettbewerbern. Dabei verwies er auf den geringen freien Barmittelfluss und hohe Ausschüttungen./ck/mis



