NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler nach den bestätigten Plänen über einen Börsengang der Lastwagen-Sparte auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Transaktion erfolge zu besseren Konditionen als von ihm zuvor gedacht, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So könne durch die geplante Übertragung des Mehrheitsanteils von Daimler Truck an die jetzigen Daimler-Aktionäre eine hohe Marktliquidität erreicht erreicht werden./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2021 / 11:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2021 / 11:05 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.