NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Daimler auf "Buy" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen.In einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zu Autoherstellern erhöhte das Goldman-Analystenteam seine Schätzungen für den Anteil von E-Autos am gesamten Fahrzeugmarkt. 2025 dürften batteriebetriebene Elektroautos 11 Prozent des globalen Fahrzeugabsatzes ausmachen, 25 Prozent im Jahr 2030, 35 Prozent im Jahr 2035 und 47 Prozent im Jahr 2040, schrieb Analyst Kota Yuzawa. In Europa dürften sich die Umweltvorschriften verschärfen und in den USA nehme der Plan von Präsident Biden Form an, Elektroautos zu fördern./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2021 / 06:16 / JST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



