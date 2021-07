NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Daimler angesichts der Weltpremiere seines batterieelektrischen eActros für den schweren Verteilerverkehr auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Nachdem er in der Vergangenheit Bedenken über die Preisfestsetzung hatte, würdige er nun den Verkaufspreis des eActros, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dieser erscheine weitgehend im Einklang mit denen anderer Hersteller und womöglich sogar besser./ck/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2021 / 14:31 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2021 / 14:31 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.