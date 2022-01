FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Daimler von 95 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Unter den traditionellen Automobilherstellers sei Daimler der mit der stärksten Preissetzungsmacht und der klarsten (Premium-) Elektrostrategie, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In den vergangenen zwei Jahren habe das Management seine Fähigkeit zur Kostenkontrolle und zur Fokussierung auf das obere Marktsegment unter Beweis gestellt, während es gleichzeitig mit dem EQS eines der begehrtesten Elektroautos auf den Markt gebracht habe. Das neue Kursziel begründete der Experte mit seinen überarbeiteten Prognosen. Die Daimler-Aktie bleibe sein Favorit ("Top Pick") in Europa./edh/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2022 / 06:01 / GMT



