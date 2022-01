FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Daimler auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. 2021 sei für die Autobranche eines ihrer wohl schwierigsten Jahre gewesen, hieß es in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison. Das vierte Quartal dürfte eine Verbesserung gegenüber dem dritten zeigen, bei allerdings global ziemlich schwachen Volumina. Dank ihrer Preismacht dürften sich Hersteller besser geschlagen haben als Zulieferer, gerade im Premiumsegment. Bei den Ausblicken sehen die Experten Enttäuschungsrisiken, insbesondere bei Zulieferern. Ihre Favoriten in der Berichtssaison heißen Daimler, VW, Michelin und Rheinmetall./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2022 / 08:19 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.