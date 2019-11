LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Daimler von 56 auf 51 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das neue Kursziel resultiere aus erwarteten höheren Belastungen durch Kosten und Abschreibungen, schrieb Analystin Dorothee Cresswell in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In der europäischen Autobranche gebe es interessantere Titel angesichts der Herausforderungen für die Branche./mf/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2019 / 06:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2019 / 06:07 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.