LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Daimler nach endgültigen Quartalszahlen von 50 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Fokus habe nun auf dem freien Mittelzufluss und der Dividende für 2019 gelegen, schrieb Analystin Dorothee Cresswell in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Beim ersten Punkt habe Daimler im Rahmen der Markterwartungen gelegen, während die Dividende niedriger ausfalle als gedacht. Die Analystin sieht den Autobauer nun in der richtigen Spur. Gleichwohl bestünden weiterhin Risiken./ajx/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2020 / 21:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2020 / 05:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.