NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Daimler auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Aktie des Autobauers habe in der Hoffnung auf Besserung durch das neue Management angefangen zu steigen, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nun richteten sich die Blicke auf die Kapitalmarktveranstaltung am 14. November, auf der neue Pläne bekannt gegeben werden sollten. Langfristig sei Potenzial vorhanden, kurzfristig gebe es aber reichlich Gegenwind für die Autobauer./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2019 / 06:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.