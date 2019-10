NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Daimler von 59 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Auch nach dem jüngsten Kursanstieg habe die Aktie noch Luft nach oben, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Liquiditätssorgen gehörten nun größtenteils der Vergangenheit an und Mercedes-Benz dürfte sich im Vergleich mit Konkurrent BMW weiter besser entwickeln. Der Kapitalmarkttag von Daimler Mitte November könnte zum Kurstreiber werden./ajx/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2019 / 19:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2019 / 00:15 / ET



