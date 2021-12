NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Daimler nach der Abspaltung von Daimler Trucks von 108 auf 86 Euro angepasst. Die Einstufung beließ Analyst Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie auf "Outperform". Die Story bei Daimler verlagere sich nun hin zu Luxusautos, Potenzialen zur Margenverbesserung und der Elektromobilität. Er glaubt, dass eine kultige Marke wie Mercedes dazu in der Lage sein wird, in diesem Umfeld einen Weg zu finden./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2021 / 01:21 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2021 / 01:21 / ET



