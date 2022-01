NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler auf "Outperform" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Analyst Tom Narayan beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit dem von Investoren hinterfragten jüngsten Kursrutsch der Papiere. Er sieht die diesjährigen Perspektiven für den Autobauer weiter als gut an, auch wenn es insbesondere im ersten Halbjahr weiteren Gegenwind durch die Chip-Knappheit geben werde. Hohe Verkaufspreise sollten höhere Materialkosten ausgleichen./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2022 / 15:27 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2022 / 15:36 / ET



