NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler vor Quartalszahlen und nach der Gewinnwarnung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Die angekündigten Rückstellungen etwa im Zusammenhang mit Diesel-Maßnahmen dürften das zweite Quartal beeinflussen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf einer Veranstaltung von JPMorgan habe Daimler zudem darauf hingewiesen, dass Engpässe im Werk Tuscaloosa sich noch verstärkt hätten. Aktuelle Restrukturierungsmaßnahmen dienten hingegen der Verschlankung und seien kein Indiz, dass Daimler Unternehmensteile abspalten wolle./tav/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2019 / 19:55 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2019 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.