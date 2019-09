NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler nach einem Treffen mit dem Finanzchef Harald Wilhelm auf der Frankfurter Automesse IAA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Dieser habe die Ziele für 2019 bekräftigt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Fokus des Interesses stünden nach wie vor die Nettobarmittel im Industriegeschäft, die Erwirtschaftung des Free Cashflow im zweiten Halbjahr sowie die Beständigkeit der Dividendenpolitik./bek/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2019 / 16:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2019 / 16:03 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.