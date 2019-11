NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler vor dem Kapitalmarkttag des Autobauers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Ein wichtiger Aspekt des 2020er-Gewinnausblicks dürften die zusätzlich angepeilten Schadstoffeinsparungen sein, die Daimler brauche, um im kommenden Jahr die europäischen Emissionsziele zu erreichen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies dürfte aber zunehmende Kosten mit sich bringen, die er nun berücksichtige./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2019 / 12:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2019 / 12:11 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.