NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler nach einer Telefonkonferenz mit Finanzvorstand Harald Wilhelm auf "Overweight" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Pkw-Tochter Mercedes-Benz habe es wohl geschafft, im ersten Quartal trotz des Absatzrückgangs Geld zu verdienen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch mit der aktuellen Liquiditätslage in der Corona-Krise habe sich Wilhelm zufrieden gezeigt./edh/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2020 / 19:47 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2020 / 00:15 / BST



