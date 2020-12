NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Daimler in einem Ausblick für die Lkw-Branche auf 2021 auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi geht in einer am Mittwoch vorliegenden Studie davon aus, dass die Nachfrage auf dem europäischen Markt im zu Ende gehenden Jahr wegen der Corona-Pandemie um 29 Prozent eingebrochen ist und sich im kommenden Jahr um zwölf Prozent erholen sollte. Eine Beschleunigung des Produktzyklus, welche den Preisen helfen sollte, sowie deutliche Kostensenkungen dürften der Aktie von Daimler Auftrieb geben./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.12.2020 / 14:58 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.12.2020 / 00:15 / EST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.