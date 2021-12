NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Daimler Truck bei einem Kursziel von 46 Euro mit "Buy" in die Bewertung aufgenommen. Der von Daimler abgespaltene Nutzfahrzeughersteller wolle sich in puncto Profitabilität an die Spitze der Branche setzen, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch mit der Elektrifizierung und dem autonomen Fahren strebe Daimler Truck die Technologieführung an. Zudem dürften vom Betriebskapital weitere positive Effekte auf den freien Mittelzufluss ausgehen./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2021 / 17:32 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2021 / 17:32 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.