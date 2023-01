FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 50 auf 45 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Rezessionssorgen seien zwar nach wie vor der Hauptgrund für den Druck auf den Lkw-Sektor, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Montag vorliegenden Studie. Er habe allerdings den Eindruck, dass die Anleger bezüglich des Absatzes mehr Vertrauen mit Blick auf 2023 gewonnen haben. Die Hersteller erwarteten einen insgesamt stabilen Markt, der durch Nachholbedarf und eine alternde Flotte charakterisiert sei./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2023 / 06:45 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.