NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Daimler Truck nach Verkaufszahlen für 2022 auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Abgesehen von der margenstärksten Sparte Trucks North America, die die Konsensschätzung im vierten Quartal verfehlt habe, hätten alle Geschäftsbereiche starke Verkaufszahlen gemeldet, schrieb Analystin Daniela Costa in einer Studie vom Donnerstag. Bedeutende Änderungen in den Konsensschätzungen erwartet sie jedoch nicht./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2023 / 12:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.