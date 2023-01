NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Daimler Truck in einem Ausblick auf die europäische Auto- und Nutzfahrzeugbranche im Jahr 2023 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Der Bewertungsabschlag für Daimer Truck sei nicht gerechtfertigt, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Abschwung im Jahr 2023 sollte nicht so schlimm werden wie in den Jahren 2008/09./ajx/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2023 / 08:28 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2023 / 09:00 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.