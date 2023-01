NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Daimler Truck auf "Outperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Analyst Tom Narayan rechnet ab der zweiten Jahreshälfte mit einer Normalisierung der Preise in der europäischen Fahrzeugbranche. Daher senkte er in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für die Autobauer und liegt nun nach eigener Aussage unter den Konsensprognosen. Auch für die Reifenhersteller wird er vorsichtiger. Weiter optimistisch ist der Experte für den Trend zu Elektroautos. Seine Favoriten bleiben der Sportwagenbauer Ferrari und die Lkw-Hersteller, unter denen er Daimler Truck bevorzugt./gl/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2023 / 17:52 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2023 / 00:45 / EST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.