NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck nach vorläufigen Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Eine Woche nachdem der Nutzfahrzeughersteller seine Jahresziele angehoben habe, überzeuge der Konzern nun mit einem starken operativen Quartalsergebnis vor Zinsen und Steuern, schrieb Analyst Nick Housden in einer ersten Reaktion am Mittwochabend. Das überrasche vielleicht nach der Prognoseanhebung nicht mehr allzu sehr, doch ist Daimler Truck ihm zufolge ein "wesentlich besseres Unternehmen, als es die derzeitige Bewertung vermuten lässt"./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2023 / 14:59 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2023 / 14:59 / EDT





