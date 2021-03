FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Danone von 67 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Nahrungsmittelhersteller sei an einem Wendepunkt angekommen, den es nur einmal in einer Dekade gebe, schrieb Analyst Jon Cox in einer am Dienstag vorliegenden Studie und verwies auf die Suche nach einem neuen Vorstandschef (CEO). Erstmals überhaupt werde ein externer neuer CEO gesucht, hob er hervor./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.