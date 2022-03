NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Danone von 64,00 auf 58,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine Prognosen für das erste Quartal des Nahrungsmittelkonzerns lägen moderat über den Konsensschätzungen, schrieb Analyst Martin Deboo in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Insgesamt sollten die Franzosen einen starken Jahresauftakt verzeichnet haben./edh/mis



