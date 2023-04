NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone vor den am 26. April erwarteten Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Er liege mit seinen Schätzungen für den Milchproduktehersteller über den Durchschnittserwartungen der Analysten, was aber vor allem die Preisfestlegungen und weniger die Volumina betreffe, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2023 / 11:30 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2023 / 11:30 / ET



