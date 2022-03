FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Danone nach dem jüngsten Investorentag auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Es habe ein klarer Aufhänger gefehlt, um Investoren zunehmend den Kauf der Aktie schmackhaft zu machen, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Präsentation des Managements sei gut, aber vor dem Hintergrund eines neuen Vorstandschefs entsprechend erwartet gewesen./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2022 / 07:40 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.