HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Danone nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 52 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Lebensmittelkonzern habe robust abgeschnitten, schrieb Analyst James Targett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings bleibe die Unsicherheit mit Blick auf die Entwicklung der Absatzmengen im zweiten Halbjahr bestehen./la/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2022 / 16:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



