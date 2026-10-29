Danone Aktie
|64,42EUR
|1,38EUR
|2,19%
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
Danone Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Danone nach Umsatzzahlen des Lebensmittelkonzerns zum dritten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 90 Euro belassen. Diese seien durch ein breites Wachstum gestützt worden, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Das neue US-Management sollte die Warenströme in den USA wieder ankurbeln, und insgesamt seien die bestätigten Unternehmensziele gut erreichbar./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 16:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 16:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Kaufen
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
65,36 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
64,42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Axel Herlinghaus
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Danone S.A.
|
28.10.26
|Danone plant Comeback in Amerika (Dow Jones)
|
28.10.26
|ROUNDUP: Danone profitiert von höheren Preisen und Protein-Produkten (dpa-AFX)
|
28.10.26
|EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Danone von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
22.10.26
|Nach Coca-Cola und Nestlé: Auch Danone ändert Flaschen (dpa-AFX)
|
21.10.26
|EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Verlust hätte eine Danone-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
14.10.26
|EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Danone von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
07.10.26
|EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
02.10.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Danone auf 60 Euro - 'Underperform' (dpa-AFX)
Analysen zu Danone S.A.
|17:07
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|14:50
|Danone Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:21
|Danone Buy
|UBS AG
|09:16
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17:07
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|14:50
|Danone Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:21
|Danone Buy
|UBS AG
|09:16
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17:07
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|11:21
|Danone Buy
|UBS AG
|09:16
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Danone Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:50
|Danone Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Danone S.A.
|64,42
|2,19%
Aktuelle Aktienanalysen
|19:01
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18:28
|OHB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18:05
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:35
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|17:29
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|17:07
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|16:24
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|16:15
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|15:42
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:30
|Oracle Buy
|UBS AG
|15:27
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|15:15
|Apple Neutral
|UBS AG
|14:50
|Danone Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:21
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|14:11
|AB InBev Buy
|UBS AG
|13:59
|Alphabet A Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:59
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:58
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:54
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:53
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|13:53
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|13:51
|Renault Sell
|UBS AG
|13:51
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|13:49
|WACKER CHEMIE Kaufen
|DZ BANK
|13:46
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:45
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|13:41
|GSK Neutral
|UBS AG
|13:40
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|13:25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:22
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13:19
|Microsoft Buy
|UBS AG
|13:19
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13:11
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|13:06
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|13:01
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:57
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:56
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|12:55
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:50
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:49
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|12:46
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:45
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:43
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:43
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:42
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:41
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:40
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|12:33
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:29
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets