ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Credit Suisse hat Danone vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Analyst Faham Baig rechnet laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einem Umsatzplus aus eigener Kraft von 3,5 Prozent und liegt damit leicht unter den Markterwartungen. Der Wegfall des verkauften Salatgeschäfts Earthbound Farm werde durch einen währungsbedingten Vorteil kompensiert, so dass der ausgewiesene Umsatz ebenfalls um 3,5 Prozent gestiegen sein dürfte. Auch hier ist Baig etwas pessimistischer als der Marktkonsens. Größter Wachstumstreiber dürfte die Spezialernährung gewesen sein. Danone sollte zudem seine Jahresziele bestätigen./tav/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2019 / 03:07 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.