NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Danone nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal und gekappten Wachstumszielen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Der Milchprodukte-Hersteller habe insgesamt enttäuscht, und mit Blick auf die Konsensschätzungen dürfte die Ergebniserwartung je Aktie für das laufende Jahr nun leicht sinken, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer ersten Reaktion am Freitag. Sie rechnet mit Kursverlusten für die seit Jahresbeginn bereits um 28 Prozent gestiegene Aktie./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2019 / 07:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2019 / 07:20 / BST





