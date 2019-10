ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Danone auf "Neutral" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Der jüngste Kursrutsch in Folge des pessimistischeren Umsatzausblicks könnte übertrieben gewesen werden, überschrieb Analyst Alan Erskine seine am Dienstag vorliegende Studie. Nach der enttäuschenden Erlös-Entwicklung im dritten Quartal müssen gleichwohl schon an ein deutlich anziehendes Geschäft mit Milchfrischeprodukten geglaubt werden, wenn man das Konzernziel eines 4- bis 5-prozentigen Umsatzwachstums aus eigener Kraft im kommenden Jahr für erreichbar hält./la/ck



