NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Das vierte Quartal sei weitgehend wie erwartet verlaufen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Beim Ergebnis je Aktie habe der Nahrungsmittelhersteller ihre und die Konsensschätzung leicht übertroffen.Enttäuscht dürfte der Markt darauf reagieren, dass auf die jüngsten Bedenken der Investoren und deren Unzufriedenheit mit der Unternehmensführung bislang nicht eingegangen worden sei./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2021 / 07:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2021 / 07:25 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.