ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Danone nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Das vergleichbare Umsatzwachstum im Schlussquartal habe klar über der vom Lebensmittelkonzern veröffentlichten Konsensschätzung gelegen, schrieb Analyst Eamonn Ferry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die um Sondereffekte bereinigte operative Marge habe positiv überrascht. Wegen niedrigerer Margenannahmen für die Zukunft senkte Ferry aber seine Prognosen für das Ergebnis je Aktie (EPS)./gl/edh



