Danone Aktie
|65,98EUR
|0,60EUR
|0,92%
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
Danone Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone nach einem Zwischenbericht zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Das Wachstum ohne Zukäufe und Fusionen habe die Markterwartung etwas übertroffen, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Studie. Die vom Nahrungsmittelkonzern in Aussicht gestellte Erholung auf dem nordamerikanischen Markt sei indes ausgeblieben./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 00:24 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
92,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
66,08 €
|
Abst. Kursziel*:
39,23%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
65,98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39,44%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Danone S.A.
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|EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Verlust hätte eine Danone-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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|Bernstein Research
|29.10.26
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Danone Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Danone Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:35
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Danone Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Danone Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:35
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Danone Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Danone Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Danone S.A.
|65,98
|0,92%
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|10:13
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|Bernstein Research
|10:11
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|10:06
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|10:03
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:00
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:58
|FUCHS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:55
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:51
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:49
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:44
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|09:42
|Gerresheimer Market-Perform
|Bernstein Research
|09:35
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|09:18
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|08:51
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:49
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:44
|SFC Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:41
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:40
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:27
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:20
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:19
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:08
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:02
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:01
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:50
|BAT Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:27
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|06:27
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|GSK Halten
|DZ BANK
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.