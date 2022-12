NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Danone von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 55 auf 69 Euro angehoben. Analyst James Edwardes Jones bewertete in einer am Dienstag vorliegenden Studie anhand von "Euromonitor"-Daten den Anteil von Geschäftsbereichen des Nahrungsmittelherstellers, die in Massenmärkten und fragmentierten Märkten angesiedelt sind. Beide Märkte seien Indikatoren für eine geringe Wertschöpfung, schrieb der Experte und hob hervor, dass Danone "viel besser" abgeschnitten habe als von ihm erwartet. Danones Portfolio sei sogar besser als das von Nestlé und sollte eine gut durchdachte und umgesetzte Strategie zur Wiederbelebung der Margen unterstützen./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2022 / 17:43 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2022 / 00:45 / EST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.