LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Danone anlässlich eines Kapitalmarkttages auf "Overweight" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Der Grundtenor in den Ankündigungen sei optimistisch trotz der offensichtlichen Herausforderungen, denen der Lebensmittelkonzern ausgesetzt sei, schrieb Analyst Warren Ackerman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Ziel, den Umsatz um drei bis fünf Prozent zu steigern, sei ermutigend./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2022 / 07:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2022 / 07:12 / GMT



