NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Danone vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Der Lebensmittelkonzern dürfte im ersten Quartal 2022 trotz der Lieferkettenprobleme den vergleichbaren Umsatz (LFL) um fünfeinhalb Prozent gesteigert haben und damit über der Jahreszielspanne von drei bis fünf Prozent liegen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Markt unterschätze zudem die mittelfristige Wachstumsstory des Unternehmens./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2022 / 10:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2022 / 10:19 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.