LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Danone auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Analyst Warren Ackerman hob in einer am Montag vorliegenden Studie seine Margenprognose für das Gesamtjahr von 12,0 auf 12,2 Prozent an. Er verwies auf einen positiven Einfluss des chinesischen Geschäfts für Babynahrung aufgrund der Lockdowns./ck/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2022 / 01:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2022 / 04:20 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.