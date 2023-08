NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Danone mit Blick auf die jüngsten Entwicklungen im chinesischen Markt für Babymilch auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Jüngste Gewinnwarnungen von chinesischen Wettbewerbern hätten die sorgenvollen Aussichten von Danone im China-Geschäft mit Spezialernährung wieder aufleben lassen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kurzfristig sei der Markt dort disruptiv, langfristig gebe es Gelegenheiten für eine Konsolidierung./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.08.2023 / 19:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.08.2023 / 00:15 / BST



