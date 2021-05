NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Deliveroo mit "Neutral" und einem Kursziel von 285 Pence in die Bewertung aufgenommen. Der Online-Lieferdienst biete ein einzigartiges Angebot mit Blick auf die Bestellung von fertigen Gerichten und einzelnen Lebensmitteln, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Marktpotenzial sei hoch und bei den Aktien sei das Verhältnis von Chancen und Risiken derzeit ausgewogen./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2021 / 19:53 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2021 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.