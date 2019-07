HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 50,00 Euro belassen. Ob die jüngste Prognoseanhebung für 2019 einem erweiterten Investmentprogramm des Unternehmens zuzuschreiben sei, oder einem allgemein stärkeren Marktumfeld, könne unmöglich beziffert werden, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Montag vorliegenden Studie. So oder so sehe sie ihre Ansicht bestätigt, dass es dort, wo das Unternehmen aktiv sei, eine starke Nachfrage gebe und Kunden verstärkt dazu übergingen, sich ihre Mahlzeiten online zu bestellen./kro/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2019 / 16:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.