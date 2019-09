FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die Aussagen des Essenslieferdienstes zum Ausblick seien positiv, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So rechne das Unternehmen nun für das Gesamtjahr mit einem Umsatz, der dem oberen Ende der vorherigen Zielspanne von 1,4 Milliarden Euro entspreche. Dies sei nur etwas mehr als die aktuellen Marktschätzungen. Sie selbst sei zuvor mit 1,435 Milliarden Euro bereits optimistischer gewesen./ajx/la



