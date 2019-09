ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Delivery Hero von 52 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Hubert Jeaneau begründete das neue Kursziel für das Papier des Essenslieferanten mit seinen höheren Umsatzschätzungen bis 2021. Er geht davon aus, dass das Unternehmen beim operativen Ergebnis (Ebitda) im Jahr 2022 die Gewinnschwelle erreichen wird, ein Jahr später als derzeit am Markt angenommen. Delivery Hero sei langfristig ein Gewinner einer noch am Anfang stehenden Branche, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2019 / 17:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.