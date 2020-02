NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Sowohl der Umsatz 2019 als auch der Ausblick auf die Umsatzentwicklung in diesem Jahr seien beeindruckend gewesen, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Allerdings stehe auch der Ebitda-Ausblick im Fokus, der sinkende Markterwartungen impliziere./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2020 / 02:35 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2020 / 02:35 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.