ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Lieferdienst profitiere durch die Corona-Epidemie von wachsender Nachfrage durch Stubenhocker, die sich aus Angst vor dem Virus das Essen nach Hause liefern ließen, schrieb Analyst Hubert Jeaneau in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings habe der Vorstand im Rahmen einer Konferenz vorsichtige Töne zur Zahl der bereitstehenden Auslieferer und der Versorgungssicherheit durch Restaurants angeschlagen./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2020 / 06:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.